‘Sanat eserine bu kadar para verilir mı!’ dönemi bitti

Gazetemiz GÜNAYDIN'ın manşetinde okuduk:

Süper Lig'in gol makinası Burak Yılmaz, Beykoz'daki lüks villasını yeni baştan dekore ettirmiş.

Mimar Efe Kesgün'ün tasarladığı evde en çok dikkatimi çeken detay ise; ünlü futbolcunun, evinde birçok sanat eserine yer vermesi oldu.

Yılmaz'ın, genç sanatçılardan Tuğberk Selçuk ve Dilahan Doğan'ın heykel ve tablolarını tercih etmesi beni hayli sevindirdi ve sanat için ümitlendirdi.

Burak Yılmaz'ın evini, işini bilen ve yeni dünyayı takip eden bir mimara emanet etmesi sanat adına da oldukça iyi. 'Aman bu kadar parayı sanat eserine mi verdin?

Enayilik! Bu fiyata iki oda dekore ederiz' diyen iç mimarlar ve dekoratörler etraftayken gerçekten bravo! Burak'ın evi ve dekorasyon detayları, onun gibi olmak isteyen diğer futbolculara ve takipçilerine örnek olsun. Sanat, onlar sayesinde daha da değer bulup kıymet görsün. Bunun lüksten öte bir yatırım aracı olduğunu da bilsinler isterim.

Burak Yılmaz'ın mimar olarak seçtiği Efe Kesgün'ü de tebrik ederim.