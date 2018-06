Çeşme’de bu yazın en popüler beş adresi

Ne kadar gezgin olsam da, Bodrum'un yeri benim için her zaman ayrı. Ayağım Çeşme'ye gitmiyor, oranın yazlıkçısı olmadığımdan olsa gerek...

Bodrum'da bizim aile fertleri yan yana şezlonga diziliyor; tam bir aile saadeti... Seviyorum o hallerini. Peki bu yaz Çeşme'de neler oluyor?

Çeşme tam bir Ege türlüsü gibi; her renkte, tarzda ve eğlencede mekan var. Ancak en büyük sorun, müzik sorunu... Burada gece geç saatlere kadar eğlenmek zorlaşmış, özellikle köy içinde gece saat 01.00'den sonra müziğin sesi kısılıyormuş. O yüzden köy içindeki mekanlar bu duruma dudak büzüp gözyaşı döküyor. Peki gençlik ne yapıyor?

Alaçatı Port etrafında konuşlanmış mekanları geziyorlar.

Ben de bizim Alaçatı gezgini Benan Terzioğlu'na, 'Alaçatı-Çeşme'de popüler ligde en çok konuşulan adresler nereler?' diye sordum. İşte aldığım yanıtlar:

1- SPIAGGIA GRANDE: Eğlenceli plaj olarak hayatımıza giren mekanın, bu sene Cabaret Grande isimli bir de sahnesi var. Burada her çarşamba Baran Bayraktar sahneye çıkıyor.

2- BEDEVİ: Etnik müzik trendini tüm mekanın ruhuna yansıtan bir adres. Yine Alaçatı'da bulunuyor. Biraz şamanik, biraz bohem; ilginç bir dekoru var.

3- TERRACE: Alaçatı'nın manzarasına kuşbakışı bakan bir resto-lounge. Yemek için gidip barında takılabilirsiniz. Mekanın yaratıcısı Önder Bekensir'e benden selam söyleyin.

4- MİSK ALAÇATI: İstanbul'dan transfer, sağlıklı bir mekan. Tam kahvaltıda arkadaşlarla buluşmalık... Smoothie bowl'larını yemeye, kuş seslerini dinlemeye gidin.

O kadar partilemenin ardından iyi gelecek bir mekan.

5- DIRTY

HANDS: Bu sene de Fly Inn Beach'te hizmet veriyor. Onlar da bu yaz trende uymuş ve salata çeşitlerinin fazlalaştığı, fit lezzetlerin de olduğu bir mönü hazırlamışlar.

Diğer merak ettiklerimse; Kapha'nın yemekleri, Walkin Brasserie ve Biber Bar'ın kokteylleri ve Momo Beach'in Murat Tokuz'lu cumartesi eğlencesi...

Umutmadan, Before Sunset'te dekorasyon yemilenmiş ve tam bir Mikonos kafası yaşanıyormuş.