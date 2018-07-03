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MERT VİDİNLİ
03 Temmuz 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Egzotik hayvan besle sonra dızılere kırala!

Hareketli bir haftayı geride bıraktık; peki, bu hafta radarıma neler takıldı? Diğer konulara geçmeden önce bir arkadaşımın ilginç para kazanma yönteminden bahsedeyim. Kertenkeleden yılana birçok egzotik hayvan besleyen bir arkadaşım var. Evine gitmiyorum, kahve için bile dışarıda buluşuyoruz. Neyse efendim, Bebek'te bir mekanda laflarken bu ilgisinden para kazanmaya başladığından bahsetti. Son olarak sahibi olduğu hayvanları dizi ve filmlere kiralayarak saat başı 800 lira kazanmış. Vay be! Bu tarz hayvanların bakımı, beslenmesi maliyetli olduğu için bu, egzotik hayvan sahibi olanlar için makul bir hareket.

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