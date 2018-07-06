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MERT VİDİNLİ
06 Temmuz 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Vetements’den alacağım parçayı buldum!

Balenciaga ve markalarının arkasındaki sıra dışı isim, her ikisinin de kreatif direktörü Demna Gvasalia'nın dikkat çekici tasarımlarını uzun süredir mercek altında tutuyordum. Henüz gardırobumda bir parçası dahi olmasa da podyumda sergilenen dudak uçuklatan fiyatlara sahip parçaları hayranlıkla takip ediyorum. Zengin olursam bir tane alacağım, söz. Vetements'in erkek moda haftası kapsamında sergilediği ilkbahar-yaz 2019 koleksiyonunda Türk bayrağının yer aldığı kırmızı mont göğsümüzü kabarttı. Belki de o mont, hızla gardrobumda yer alması gereken parça; ancak halen köşeyi dönmeyi bekliyorum.

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