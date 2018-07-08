‘Kafede aslan sergilenir mi? tartışması

Yeni bir tartışma alevlendi: Restoran ve kafelerde hayvanları sergilemek; onlara eziyet mi, değil mi? İstanbul Beykoz'da bulunan Mevzoo adlı mekanda yavru bir aslan cam kafeste tutulup sergileniyor. Mekanın sahipleri, burayı hayvan rehabilitasyon merkezi olarak lanse ediyor. Mekanı şikayet etmek için arayanlar, buranın ruhsatlı hayvanat bahçesi olduğu yanıtını alıyormuş. Hatta burada bulunan aslanın cam fanus içinde yaşamadığını, ona uygun doğal bir ortam oluşturulduğunu ve isterse tünelden geçerek camekana girdiğini söylüyorlar. Ancak bir aslanın burada tutulması, son dönemde sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Mekana giden müşteriler ise memnun. Dünya üzerinde birçok kişi; buna benzer mekanlara, sirklere, yunus ve fok gösterilerine ya da Las Vegas'taki kaplan şovlarına gitmiştir. Şahsen, hayvanların doğal ortamlarında yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Hayvan hakları savunucularına bu konuda hak veriyorum. Ancak öyle bir yerde yaşıyoruz ki; sırf cins köpeği olsun diye binlerce Euro döken, köpek büyüyünce 'Çirkinleşti bu' deyip onu sokağa atan insanlar var etrafımızda. Eğer hayvana doğru bakılıyorsa, böyle bir mekana karşı değilim. Tabii zorla şov yapmaya maruz kalmıyorsa. Hiç unutmam; Afrika seyahatimde, turistlerin birkaç dolar karşılığında poz verebilmesi için, yerel halkın vahşi hayvanları uyuşturduğuna tanık olmuştum.