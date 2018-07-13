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MERT VİDİNLİ
13 Temmuz 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Osho kitaplarını yakmak isteyeceksiniz!

Bu yaz evde vakit geçirirken belgesel izleme takıntım oldu. Geçenlerde Netflix'te, dünyanın en tartışmalı topluluklarından 'nun dünyasını anlatan 'Wild Wild Country' belgeselini izledim. Tamamen gerçek bir hikaye... 'da ünlenmiş ve binlerce kişiyi etkisi altına almış bu grubu anlatan altı bölümlük belgeseli izleyince, elinizin altındaki bütün Osho kitaplarını yakmak isteyeceksiniz! Osho, Hindistan- Puna'da kurduğu topluluğu, orada barındırmayacaklarını anlayınca ABD-Oregon'a taşımış. Buradaki en ilginç detay ise; 150 kişinin bir araya gelip Amerika sınırları içinde kendi şehirlerini kurabilmiş olması. Hem de ne şehir... Aylarca çalışıp ıssız bir coğrafyada, sıfır kilometre bir hayat... İçinde barajdan alışveriş merkezlerine kadar her yapının bulunduğu, 10 bin kişinin yaşayabileceği bir şehir. Tarihe geçen Osho dünyasının gizemli ve korkutucu yaşam tarzını izlerken soluksuz kalacaksınız.

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