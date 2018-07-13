Ünlü otelcı de yeni nesil şöhretleri anlamıyor

The Edition konseptinin kurucusu Ian Schrager'ın bir röportajını okudum. Kendisi, dünyanın en ünlü eğlence ve dinlence mekanlarına imza atan adam olarak biliniyor. Son olarak Bodrum'daki yeni konsept otelini bizimle buluşturdu. 72 yaşındaki Schrager, zamane şöhretlerine gönderme yaparak şöyle diyor: "70'lerden dijital çağa, yani bugüne kadar olan süreçte insanların şöhret olabilmek için bir şeyler yapıp başarması gerekiyordu. Şu anda insanlar, idrak edemediğim sebeplerden dolayı meşhur."



FOS ÇIKIYORLAR!

Schrager çok haklı... O şöhretlerin havalarından geçilmiyor. Etrafımda oldukları için sıkça tanık oluyorum buna. Instagram takipçileriyle göz dağı veren, havasından cakasından geçilmeyen, kendi rüzgarını kasırga zannedenler var ne yazık ki... Bu şöhretlerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Geçici bir etki yaratıyorlar, sonrası fos çıkıyor, hafızalardan silinecek isimlere dönüşüyorlar. Schrager'in dediği gibi; kalıcı bir iş yapmadıktan sonra, sosyal medya etkisiyle güzel, çekici, cezbedici kareler paylaşıp komik, alaycı ve yüksekten bakan tavırla ancak kısa bir dönem şöhretin tadını çıkarırlar.