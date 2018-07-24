Şu sıralar en çok neler konuşuluyor, gündemde neler var? İşte hafta sonundan geriye kalan notlarım...

Sosyal medyada 72 saat boyunca parti müziği durmadı!

İstanbul'da olanlar, hafta sonu Kilyos Suma Beach'te düzenlenen elektronik müzik festivalindeymiş. Gençlik, hiç uyumadan dolu dolu üç gün geçirmiş. Festivalde;

Birds of Mind, Monality Live, Can Balta ve Murathan Özbek gibi isimler çalmış. Uzun zamandır böyle eğlenceli bir festival yapılmamıştı.

Gençliğe iyi geldi...

Şu sıralar herkes bundan bahsediyor, ben de fikri sevdim. Olay şu:

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, kültür ateşesi olsun ve resmi olarak bizi temsil etsin. Dünyada ses getirmek isteyeceğimiz zaman; Mert, sosyal medyası ve ünlü isimlerle ilişkileriyle devreye girse bize yeter.

Birçok dünya starının ülkemize gelmesine de ön ayak olur. Bu arada 12 Ağustos'ta Mert, Ibiza'da çok büyük bir parti verecekmiş. Aklınıza gelecek tüm dünya yıldızları da orada olacakmış. Aynı partinin bir de Paris ayağı yapılacak.

Bakalım Türkler'den kimler Mert'in yanında olacak...

Malum, canlı müzik eğlencesi Bodrum, Çeşme ve İstanbul gece hayatında zirve yaptı. Para kazanmak isteyen mekanlar, hemen canlı müzik işine el atıyor. İlla ünlü birinin sahneye çıkmasına da gerek yok. Sağlam bir repertuvar, sahne hakimiyeti, sonra ver coşkuyu! Ancak gelinen noktada, artık tüm repertuvarların birbirinin aynısı olduğunu görüyoruz.

Şarkı sıralamasından vokal biçimlerine kadar hem de... İsimler değişiyor ama şarkılar aynı. Biraz daha yenilik canlarım... Yoksa bu canlı müzik işinin de sonuna geleceğiz.

İlişkisinin geleceğini merak eden kızlara benden ufak bir tüyo: Eğer sevgiliniz sizi arkadaşının düğününe götürüyorsa bu iş tamamdır.

Geçenlerde, çiçeği burnunda bir ilişkisi olan bir erkek arkadaşım itiraf etti: "Mertciğim, eğer kızı tutup kolundan yakın arkadaşlarımın düğününe götürüyorsam, o kız için ciddi düşünüyorumdur. Ciddi düşünmesem, orada ne işi var!" Eğer ilişkinizin gidişatını merak ediyorsanız, ilk düğün fırsatını değerlendirip gözlem yapın.

Bakalım sonuç ne olacak...