Aynı partide iki farklı dünya

Kuruçeşme'deki Les Ottomans'da aynı anda iki ayrı parti vardı. Partinin konsepti gereği; iki farklı giriş, farklı dekor ve müzik hazırlanmıştı. Red Bull Summer Edition'ın düzenlediği partinin en dikkat çeken çifti, Doğuş-Begüm Çabakçor'du. Onlar, yeni nesil Instagram ailesi tadındalar; hem çok uyumlu, hem de havalılar. Oğulları Aslan ve Kaplan'la ilişkileri bir başka tatlılıkta... Gözlerim yanlarında ufaklıkları aradı; ee Insta alışkanlık naparsın...

Hakan Akkaya da oradaydı.

Hakan'ın doğum günü haftası ve kutlamalar tam gaz devam ediyor. İyi ki doğdun Hakan... Oyuncu Aslı Bekiroğlu, davetin en güler yüzlü ve cana yakın ismiydi.

Nice ünlü isme göre alçakgönüllü hali ve samimiyetiyle o gece kalbimi kazandı.