Çöpçatanlık uygulamalarına doyamadık

Facebook; Facebook Dating adını verdiği yeni bir çöpçatanlık uygulamasını test etmeye başlamış. Aradığı aşkı bulamayan yıllanmış bekarların, gözü dışarıda sözde bekarların dünyasına güneş gibi doğacak sanırım bu yeni uygulama.

Facebook Dating'in Tinder'la kıyasıya bir rekabete gireceği kesin gibi. Ancak bana kalırsa, bu uygulamalar insanoğlunun genetiğini iyice bozacağa benziyor. Ne uzun yıllar devam eden ilişkiler kalacak, ne de mutlu sonla biten aşklar. Öyle görünüyor ki her şey şipşak hızlı tüketimle korkutucu bir hal alacak.



DUYGU YOKSUNU OLACAĞIZ

Halen geleneksel yöntemler ile flört etmeyi seven bir kuşağın parçası olarak, dijital avlanmayı pek sevmedim, sevemedim.

Her şeyin bir usulü, heyecanı var; öyle değil mi? Uzaktan uzağa birini beğenmek, onunla karşılaşmak için gittiği mekanlara gitmek, dolaştığı yerlerde dolaşmak... O göz süzmeler, o ilk sohbet… Ah ah, bu uygulamalar bizi iyice duygu yoksunu yapacak; benden söylemesi.