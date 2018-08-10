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MERT VİDİNLİ
10 Ağustos 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Davetli olmadığın doğum günü partisine gitmek…

Kafalara gel... Geçtiğimiz akşam, Arnavutköy Hudson'da, düzenlediği organizasyonlarla tanınan Ali Korur'un partisi vardı. Sahnede, yeni neslin popüler isimlerinden Alya. Kendisi şu sıralar repertuvarı ve sahne performansı ile oldukça rağbet görüyor.
Alaçatı, , arası mekik dokuyor.
Etrafta ünlü isimler ile tam gaz bir doğum günü eğlencesi.
Bir ara Ali ile laflıyoruz;
"İçeride tanımadığım davetsiz insanlar da var" diyor. Nasıl olur? Eee tabii sosyal medyanın gücü adına! Gören gelmiş. Bir de konuya hakimler; 'Ali'nin doğum günü partisine geldik' deyip içeri girmişler. İnsan, tanımadığı birinin doğum günü partisine mi gider ya!

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