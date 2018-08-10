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MERT VİDİNLİ
10 Ağustos 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Slip mayo neden bize dert oldu?

Yazın tam ortasında seksi bir mevzu ile çıkageldi.
Erkek adam mu giymeli, yoksa şort mayo mu?
Aslında Kuruçeşme-Emirgan hattında Boğaz'ın serin sularında Mehmet gibi yüzen birçok slipli halk adamına denk gelebilirsiniz. Slip mayo, sportif bir vücuda sahip olan erkeklerin tercih ettiği bir model aslında, kabul edelim. Kimisi için çok 70'ler, 80'ler ancak tatilinin büyük bir bölümünü Mikonos'da geçirmiş biri olarak, oradaki erkeklerin çoğunun slip mayo tercih ettiğini söyleyebilirim. Çünkü tüm kış bol bol vücut çalışıyor, yazın rahat bir şekilde arz-ı endam etmek için bol bol kas yapıyorlar. Tıpkı kadınların Brezilya tarzı bikini giymesi gibi.
Bu işler tamamen kişinin kendi iddiasında, özgüveninde bitiyor. Şu an yaşanılan durum da bu; kim ne der umursamazsan, o slip mayoyu da giyersin, Brezilya bikiniyi de.
Hem güneşlenirken şort izi falan da olmaz; boşuna şortu kıvırmak zorunda kalmazsınız beyler.

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