Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mert Vidinli > Bu yazın parlayan ismi Alya
MERT VİDİNLİ
24 Ağustos 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Bu yazın parlayan ismi Alya

Son dönemdeki canlı müzik furyasını biliyoruz; elimizi sallasak orkestraya, soliste çarpıyor. Bu trendin cılkı çıksa da, önüne gelen mekancı canlı müzik formülünü denese de; aradan öyle isimler çıkıyor ki, sektörde güzel işler de yapılıyor. Gençler de rekabetin farkında oldukları için kendilerini durmadan yeniliyorlar.
Bunlardan biri de Alya...
Daha çok genç; sahneye çıktığı anda yerinde durmuyor, bıcır bıcır... Her seferinde üstünde bambaşka bir sahne kıyafeti, saçı-makyajı özenli, Açıkhava'ya çıkıyormuş gibi heyecanlı... Alya, sosyal medyayı da zehir gibi kullanıyor; takipçilerine 'Bugün sizin için hangi şarkıyı söyleyeyim?' deyip anket de yapıyor. Alya; bu yaz Alaçatı, ve arasında mekik dokudu.
Onu köşeye sıkıştırdığımda, "İlk başlarda beni kimseler bilmez, izlemeye gelmezdi. Çok çabaladım, ne olduysa son bir yılda oldu" dedi. İşte hayat sana yürü ya kulum deyince, önünde kimse duramıyor. Devam Alya...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN