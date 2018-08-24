Bu yazın parlayan ismi Alya

Son dönemdeki canlı müzik furyasını biliyoruz; elimizi sallasak orkestraya, soliste çarpıyor. Bu trendin cılkı çıksa da, önüne gelen mekancı canlı müzik formülünü denese de; aradan öyle isimler çıkıyor ki, sektörde güzel işler de yapılıyor. Gençler de rekabetin farkında oldukları için kendilerini durmadan yeniliyorlar.

Bunlardan biri de Alya...

Daha çok genç; sahneye çıktığı anda yerinde durmuyor, bıcır bıcır... Her seferinde üstünde bambaşka bir sahne kıyafeti, saçı-makyajı özenli, Açıkhava'ya çıkıyormuş gibi heyecanlı... Alya, sosyal medyayı da zehir gibi kullanıyor; takipçilerine 'Bugün sizin için hangi şarkıyı söyleyeyim?' deyip anket de yapıyor. Alya; bu yaz Alaçatı, İstanbul ve Bodrum arasında mekik dokudu.

Onu köşeye sıkıştırdığımda, "İlk başlarda beni kimseler bilmez, izlemeye gelmezdi. Çok çabaladım, ne olduysa son bir yılda oldu" dedi. İşte hayat sana yürü ya kulum deyince, önünde kimse duramıyor. Devam Alya...