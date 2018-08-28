Instagram fenomenliğinden popçuluğa geçiş yaptı

Bir zamanlar modellikten şarkıcığa veya oyunculuğa geçilirdi, şimdiyse işler değişti. Tabii bu çağın olayı, dijital dünyadan yürüyüp kariyer sıçramaları yapmak... Bakınız Anıl Tiryaki... O aktif bir Instagram kullanıcısı; stilini ve gün boyu yaptıklarını paylaşarak 150 binden fazla takipçi edindi. Anıl, şimdi ise bir single çıkarmış. Parçasını, kendisi gibi sosyal medya ünlüsü isimlerin desteğiyle bize tanıttı. Şarkının adı 'Zaaf'; merak edenler birçok platformda bulabilir. Yolun açık olsun Anıl...