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MERT VİDİNLİ
28 Ağustos 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Instagram fenomenliğinden popçuluğa geçiş yaptı

Bir zamanlar modellikten şarkıcığa veya oyunculuğa geçilirdi, şimdiyse işler değişti. Tabii bu çağın olayı, dijital dünyadan yürüyüp kariyer sıçramaları yapmak... Bakınız Anıl Tiryaki... O aktif bir kullanıcısı; stilini ve gün boyu yaptıklarını paylaşarak 150 binden fazla takipçi edindi. Anıl, şimdi ise bir single çıkarmış. Parçasını, kendisi gibi sosyal medya ünlüsü isimlerin desteğiyle bize tanıttı. Şarkının adı 'Zaaf'; merak edenler birçok platformda bulabilir. Yolun açık olsun Anıl...

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