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MERT VİDİNLİ
28 Ağustos 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Sonbaharda sürprız mekanlar peş peşe açılacak

Bayram tatilinin de sonuna geldiğimize göre, artık şehrin hızlı temposuna ayak uydurabiliriz. Bir süre gündemimizde; trafik söylenmeleri, zayıflama formülleri, spor salonu buluşmaları ve yazlık aşkların acıları olacak. Bronz tenimizle şehrin popüler mekanlarında arz-ı endam edeceğiz. Peki bu sonbaharda şehirde bizi neler bekliyor?
Bu sezon bol bol Defne Samyeli performansı dinleyeceğiz gibi görünüyor. Şimdiden birçok mekancı, için kendisine teklif üstüne teklifte bulunuyormuş. Samyeli, eskiden tek bir mekanda sahneye çıkarken, önümüzdeki sezon bu sayı üçedörde çıkarsa şaşırmam.
Bu sonbaharda yeni mekanlar da açılacak, yani asıl rekabet şimdi başlıyor. Nişantaşı, Arnavutköy ve Bebek'te sürpriz adresler olacak. Sofi, Healtyish ve Grande, bunlardan birkaçı.
Dijital diziler kervanında ise; Türk işi vampir dizisi 'Yaşamayanlar' ile 'lu 'Muhafız', en popüler yapımlar arasına girebilir.
Sosyetemiz için davet sezonu açılıyor; gündüz kuşağı kadınları, gün boyu o tanıtım senin, bu vakıf kermesi benim gezecek.
Yeni aşk hikayeleri de patlak verecektir elbet. Yaz ayları, sessiz sakin geçti ne de olsa... Adli tatilin bitmesiyle birlikte boşanacak ünlülerimiz de olacaktır. Nafaka mevzuları da yine medyada bolca yer alacaktır. O zaman ne diyoruz; hoşgeldin yeni sezon, güle güle yazlık mevzular...

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