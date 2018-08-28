Yıldız Tilbe mi Nazan Öncel mi?

Hadi bakalım, şimdi de bu konuyu masaya yatıralım. Ünlü isimlerin yeniden yorumladığı Yıldız Tilbe şarkılarını dilimize doladık, şimdi de Nazan Öncel depara kalktı. Nazan'ın albümü için toplanan ünlüler arasında hayli iddialı isimler var: Sezen Aksu, Tarkan, Sıla, Manuş Baba... Bakalım Yıldız'ın mı, Nazan'ın mı şarkıları daha çok dinleyiciyi yakalayacak... Tabii Türkçe müzik çalan mekanlarda bu ikilinin şarkılarını peş peşe duyacağımız da bir gerçek. DJ abilerim, ablalarım; kışlık playlist'lerinizi, repertuvarlarınızı yenileyin bakalım.