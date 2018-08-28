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MERT VİDİNLİ
28 Ağustos 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Yıldız Tilbe mi Nazan Öncel mi?

Hadi bakalım, şimdi de bu konuyu masaya yatıralım. Ünlü isimlerin yeniden yorumladığı şarkılarını dilimize doladık, şimdi de depara kalktı. Nazan'ın albümü için toplanan ünlüler arasında hayli iddialı isimler var: , , Sıla, Manuş Baba... Bakalım Yıldız'ın mı, Nazan'ın mı şarkıları daha çok dinleyiciyi yakalayacak... Tabii Türkçe müzik çalan mekanlarda bu ikilinin şarkılarını peş peşe duyacağımız da bir gerçek. DJ abilerim, ablalarım; kışlık playlist'lerinizi, repertuvarlarınızı yenileyin bakalım.

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