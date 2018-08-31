Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mert Vidinli > Yeni bir dizi tavsiyesi
MERT VİDİNLİ
31 Ağustos 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Yeni bir dizi tavsiyesi

Benim gibi bir Netflix izleyicisiyseniz, son günlerde her yerde karşınıza 'The House of Flowers' adlı dizi çıkacak. Belli ki yeni sezonun gazlanan dizisi bu... Rengarenk, cıvıl cıvıl bir tanıtım videosu var; ilk sezonuna kendinizi kaptırıyorsunuz ve bir oturuşta izliyorsunuz.
yapımı dizi, zengin bir ailenin sırlarının ortaya döküldüğü bir kara komedi aslında.
Buram buram kokan dizi, abartılı yaşam hikayelerini sevenler için bire bir. Giyim kuşamda biraz rüküşlüğe kaçsalar da, gözünüzü doldurmayı başarıyorlar. Mizahı bol diziden sonra, benzer bir yapım bizim topraklardan çıkar mı düşünmeden edemiyorsunuz.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN