Yeni bir dizi tavsiyesi

Benim gibi bir Netflix izleyicisiyseniz, son günlerde her yerde karşınıza 'The House of Flowers' adlı dizi çıkacak. Belli ki yeni sezonun gazlanan dizisi bu... Rengarenk, cıvıl cıvıl bir tanıtım videosu var; ilk sezonuna kendinizi kaptırıyorsunuz ve bir oturuşta izliyorsunuz.

Meksika yapımı dizi, zengin bir ailenin sırlarının ortaya döküldüğü bir kara komedi aslında.

Buram buram Frida Kahlo kokan dizi, abartılı yaşam hikayelerini sevenler için bire bir. Giyim kuşamda biraz rüküşlüğe kaçsalar da, gözünüzü doldurmayı başarıyorlar. Mizahı bol diziden sonra, benzer bir yapım bizim topraklardan çıkar mı düşünmeden edemiyorsunuz.