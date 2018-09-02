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MERT VİDİNLİ
02 Eylül 2018, Pazar MERT VİDİNLİ

Şarkım yeni çıktı, reklamını yapar mısın?

Geçtiğimiz günlerde 'un popüler ismi Danla Biliç ile buluştuk. Kilo vermişti ve gayet iyi görünüyordu. Danla, Ekim ayındaki doğum günü partisi için hazırlık yapıyor. Benden de birkaç fikir aldı, konuştuk, dedikodu yaptık. Derken, yanımıza 20'li yaşlarında bir genç yanaştı. Lafımızı bölüp "Danla, Youtube kanalına reklam vermek istiyorum, yeni şarkım çıktı da..." dedi. Danla da "'da iletişim bilgilerim var" yanıtını verdi. Genç de "Aaa o zaman o iş zor!" deyip bastı gitti. Selam vermeyip kendini tanıtmadığı gibi bir de aldığı cevabı beğenmeyince arkasını dönüp gitti. İnsanoğlu olarak topluca delirdiğimizi düşünüyorum. Danla'nın ne demesini bekliyordu acaba, 'Hemen yatır hesabıma paraları, gel birlikte video çekelim' mi? Benzer mevzular benim de başıma geliyor. Sırf bu sebepten mekan yazılarıma bir süreliğine ara verdim. Hiç olmadık yerlerde, ilginç üsluplar ve tepkilerle karşılaşıyorum. Emir kipi kullanmalar, zora koşmalar falan... Birileri bu insanlara nasıl iletişim kurulur öğretmiyor mu?

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