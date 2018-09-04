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MERT VİDİNLİ
04 Eylül 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Hareketli şehir gündemine buyrun

Şu sıralar en çok neler konuşuluyor? İşte meraklıları için gündem notlarım...

¦ Bu yıl Burning Man'cilerin festival giyimi kuşamı pek de radarımıza takılmadı. Sadece 'ın, festivali adeta trollemesini konuştuk. Süreyya, 'İkoncan festivali bu bebeğim' tavırlarında pozlar verdi. Burning Man'in gerçek gediklileri, festival boyunca sessizliğe büründü.
Eğlencelerine bakıp sosyal medya detoksu yaptılar sanki... Mesela her yıl festivale katılan isimlerden , bir hafta tek bir kare paylaşmadı. Festivalden ayrıldığı zaman biriktirdiği kareleri paylaşmaya başladı. Doğru olan da bu; çünkü Burning Man'in genetik kodlarında dış dünyadan sıyrılmak var...

¦ Dilan Çiçek Deniz'in çizdiği yol, rakibi olan oyuncu ve modellerden çok farklı. Sürekli ters köşe yapıyor. Birçok genç oyuncu, Alaçatı- Bodrum hattında fink atıp şezlong üstünde keyif çatarken Dilan, New York-Los Angeles arasında mekik dokuyor. Orada eğitim alıp oyunculuğunu ve dilini ilerletiyor. Bir yandan da ABD'nin en büyük model ajansı Elite ile anlaşması var; orada birçok çekime katılıyor.
Dilan, son olarak Victoria's Secret bombasını patlattı.
Ön görüşme aşamasını geçen ve nihai kararı bekleyen güzelimiz, defilede yürüyen ilk Türk olmayı başaracak bence.

¦ Yemek masalarında mutlaka ya bir film ya da diziden söz edilir. 'Ben şunu izliyorum, sen kaçıncı sezondasın?', 'Festival filmlerini bir gecede bitirdim' türünden konuşmalar, keyifli sofraların olmazsa olmazıdır. Ben de size 'ın tavsiye ettiği bir belgeselden söz edeceğim. Berrak, öyle ters köşe bir öneride bulundu ki... Gerçek kişiler ve hikayelere yer verilen, 'nın getto yaşamını ele alan bir belgesel; 'Benim Varoş Hikayem'...
İzlerken hem kahkahalara boğan, hem de hüzünlendiren cinsten... 'Gerçekten böyle karakterler varmış' dedirten bir belgesel.

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