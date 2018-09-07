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MERT VİDİNLİ
07 Eylül 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Karın kası makyajı olur mu?

GÜNAYDIN yazarlarından Pelin Kaya, Amsterdam'da izlediği Dua Lipa konserinde çektiği videoları sosyal medyada paylaştı. Hatta bir videosunda, Dua Lipa'nın karın kaslarının makyaj eseri mi, yoksa doğal mı olduğunu merak etmiş. Sonrasında ise doğal olduğuna karar vermiş. O sırada ben de bir iç giyim markasının Verona'da düzenlediği defiledeydim. Podyuma çıkan modellerin bazılarının karın kasları da Dua Lipa'nınkine benziyordu. Defile sonrası tanıştığım yarı Brezilyalı, yarı Japon model Emi Renata'ya, "Böyle bir makyaj biçimi var mı?" diye sordum. Renata, "Evet, var... Kasları belirginleştirmek ve zayıf görünmek için vücut makyajı yapılıyor" yanıtını verdi. Ben de diyeti bırakıp vücut makyajıyla daha zayıf görünebilir miyim?

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