Sponsor peşine düş sonra da ‘Cool’um’ de

Malum, düğün dernek sezonu; çiftler bir bir muradına eriyor. Ünlü isimler de bu dönemde aşklarını resmileştiriyor tabii. İyi hoş ama ünlülerle ilgili inanılmaz hikayeler geliyor kulağıma.... Birçok isim bekarlığa veda, nişan ve düğün organizasyonları için mekan ve otellerin kapısını çalıp sponsor olmalarını istiyormuş. Ceplerinden para çıkmasın ama namları yürüsün; vay ne ala memleket! İnsanlar evlenebilmek için borç üstüne borca girsin; ünlülerimiz bedavanın peşine düşsün. Bir de üstüne haber olmamak için, mekan ve organizasyon firmalarının sahiplerini tembihlesinler. Sonra da sokağa çıktıklarında burunlarından kıl aldırmasınlar! Tamam Chiara Ferragni ve Fedez de bu işi sponsorla çözdü, yer gök marka koktu ama bunu kimseden saklamadılar. Bizimkilere ise akıl sır ermez...