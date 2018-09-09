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MERT VİDİNLİ
09 Eylül 2018, Pazar MERT VİDİNLİ

Burcu Esmersoy’dan her an bebek haberi alabiliriz

Dijital platformlarda ünlü isimlerin rahatlığına, hiç olmadığı kadar özgür olma tavrına hayranım. Son olarak , Studio 11 için harika bir çekim gerçekleştirdi. Kısa kısa, hiç baymayan, hap tadında soru cevaplar da bir o kadar iyi olmuş; hızla okudum. Evliliğinden, kariyerinden, ne var ne yok her şeyden bahsetmiş. Ortaya çıkan sonuç ise şu: Burcu, hiç olmadığı kadar aşık, çocuk yapmak istiyor. "Korktuğum ve çekindiğim bir kavram olan çocuk sahibi olma konusunda tüm endişelerim bu ilişkimde kayboldu" diyor.
O zaman 2019'u 'Burcu hamile' haberleriyle karşılayacağız. Röportajı yapan arkadaş soruyor: "Bir şehir olsan?" Esmersoy, " olurdum" diyor. Hem nefret ettiğimiz, hem de çok sevip vazgeçemediğimiz, yerine başka şehir koyamadığımız İstanbul... Devamı için studio11.ist adresine lütfen...

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