Burcu Esmersoy’dan her an bebek haberi alabiliriz

Dijital platformlarda ünlü isimlerin rahatlığına, hiç olmadığı kadar özgür olma tavrına hayranım. Son olarak Burcu Esmersoy, Studio 11 için harika bir çekim gerçekleştirdi. Kısa kısa, hiç baymayan, hap tadında soru cevaplar da bir o kadar iyi olmuş; hızla okudum. Evliliğinden, kariyerinden, ne var ne yok her şeyden bahsetmiş. Ortaya çıkan sonuç ise şu: Burcu, hiç olmadığı kadar aşık, çocuk yapmak istiyor. "Korktuğum ve çekindiğim bir kavram olan çocuk sahibi olma konusunda tüm endişelerim bu ilişkimde kayboldu" diyor.

O zaman 2019'u 'Burcu hamile' haberleriyle karşılayacağız. Röportajı yapan arkadaş soruyor: "Bir şehir olsan?" Esmersoy, "İstanbul olurdum" diyor. Hem nefret ettiğimiz, hem de çok sevip vazgeçemediğimiz, yerine başka şehir koyamadığımız İstanbul... Devamı için studio11.ist adresine lütfen...