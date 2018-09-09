Hollywood yanağı yaptıralım mı?

Geçtiğimiz günlerde bir grup arkadaşımla beraberdik... Yaz bitti, estetik sezonu açıldı malum... Hangi estetik doktoru reyting yapacak; yapılan operasyonlardan göreceğiz. Gizli saklı neşter altına yatmalar hayırlı olsun. Duyduğuma göre şu sıralar en popüler işlem, yanak içlerinden yağ aldırmakmış. Özellikle üçgen yüz hatlarına sahip olmak isteyenler soluğu estetikçilerinde alıyormuş. Ağrısız sızısız, hastanede yatmadan eve gidiyormuşsun. Bir hafta gibi bir süre de sıvı ile beslenince haliyle kilolar da gidiyormuş. Bir taşla iki kuş. Yanağı olanlara duyrulur...