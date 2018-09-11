‘Bu düğünden daha gösterişlisi yapılabilir mı?’ tartışması

Son günlerin trendi de buymuş: Düğünde, nişanda, doğum günü partilerinde; masaların üzerine sosyal medya paylaşımının yasak olduğunu ifade eden notlar bırakılıyor. Peki bu kurala uyuluyor mu? Tabii ki hayır. Bizim millete bir şeyin yasak olduğunu söylersen, inadına yapar!

Bakın, son olarak İdil-Mert Fırat çiftinin düğününde de aynı şey yaşandı. Fırat çifti, sosyal medya önlemi alsa da düğünün konukları, belli bir süre Instagram'dan uzak kaldıktan sonra eğlencenin dozu artınca 'Kim takar kuralları!' kafasına geçtiler.

Haliyle, meraklı gözler de düğünde olanı biteni sosyal medyada dikizledi tabii. Neyse benden de çiftimize mutluluklar o zaman, bir yastıkta kocasınlar...

Sosyal medyanın konuştuğu bir diğer düğün ise Paris'te Versay Sarayı'nda gerçekleşen Yağız Sözmen-Yasemin Sengir çiftininkiydi. Konuşulanlar; bu şaşaalı düğünün önüne hiçbir düğünün geçemeyeceğiydi...

Hatta esprisi bile yapıldı; bu düğünün daha gösterişlisi ya Kraliçe'nin Londra'daki evinde, ya da Washington'da Beyaz Saray'da yapılabilir! Onlar da imkansız zaten... Bakalım, evlenme planları yapan gençlerimizden hangisi bu düğünün ötesine geçebilecek? Mutluluklar Yasemin ve Yağız...