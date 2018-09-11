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MERT VİDİNLİ
11 Eylül 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Karius’un mekanı Nişantaşı

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un İstanbul'a ayak basması büyük ses getirmişti. Kendisi, Instagram'daki pozları ve yakışıklılığıyla jönlerimizle kıyaslanıyor. Bundan önceki yazılarımda bahsetmiştim zaten. Hafta sonu gazeteleri karıştırırken gördüm ki, Karius stil sayfalarında da yer almaya başlamış. Türk paparazzilere poz veren Karius'un üstünde başında ne varsa fiyatlarıyla sıralamışlar. İkonik hareketleriyle, Karius'un futbolundan çok daha fazlasını konuşacağımız böylece kanıtlandı. Bu arada Karius'la karşılaşmak isteyenlerin haberi olsun; kendisi sürekli Nişantaşı sokaklarında takılıyor. Özellikle Teşvikiye'deki kafelerde onu görmeniz mümkün, düşün peşine kızlar...

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