Şehrin teraslarında buluştuk

Hafta sonunun en eğlenceli olayı İstanbul Rooftop Festival'di. Şehrin en havadar teraslarında düzenlenen bu festivalin bir ayağı Backbar'daydı. 12 farklı terasta gerçekleşen bu festivale 5 bin kişi katılmış. Bense festivalden bihaber olarak mekandaydım. Akşamüstü başlayan müzik, yedi ayrı performansla farklı kafalar yaşattı. Kabinde; Orkun Bozdemir, Ekrem Şenol, Serhat Demiral ve Yakuza gibi popüler isimler vardı. Backbar dışında; Anton Peran, Klein Garten, 16 Roof ve 360 İstanbul; festivale evsahipliği yapan diğer mekanlardı. Hepsinde eğlence tam gazdı...