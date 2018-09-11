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MERT VİDİNLİ
11 Eylül 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Şehrin teraslarında buluştuk

Hafta sonunun en eğlenceli olayı Rooftop Festival'di. Şehrin en havadar teraslarında düzenlenen bu festivalin bir ayağı 'daydı. 12 farklı terasta gerçekleşen bu festivale 5 bin kişi katılmış. Bense festivalden bihaber olarak mekandaydım. Akşamüstü başlayan müzik, yedi ayrı performansla farklı kafalar yaşattı. Kabinde; Orkun Bozdemir, Ekrem Şenol, Serhat Demiral ve Yakuza gibi popüler isimler vardı. Backbar dışında; Anton Peran, Klein Garten, 16 Roof ve 360 İstanbul; festivale evsahipliği yapan diğer mekanlardı. Hepsinde eğlence tam gazdı...

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