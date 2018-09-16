Artık vegan giyiniyoruz

Vegan beslenme mevzusuna hakimiz artık. Malum, şarbon vakası gündemde olunca bilmeyenler, tercih etmeyenler bile vegan oldu. Sosyetede yeni gündem ise vegan giyim... Bugünlerde kadınlar, birbirlerine vegan giyinmenin formüllerini veriyor. Bunun bir kılavuzu bile varmış sevgili okurlarım. Hayvanların ölmesine göz yummayanlar; kozmetik, ayakkabı, çanta ve aksesuvarda özellikle veganlığı tercih ediyor. Bu konuyu, 2019 trend raporlarında da detaylıca okudum. Şu an birçok mağazada, vitrinlerdeki ürünlerin yanına 'vegan' ibaresi ekleniyor; özellikle de Amerika'da... Gel gelelim, bir ayakkabıyı oluşturan sadece derisi değil; yapıştırıcısı bile hayvansal olabiliyor. İşte o yüzden ayakkabınızı ya da aksesuvarınızı alırken ekolojik yapıda olup olmadığını detaylıca öğrenin.



Lübnan restoranları çoğalıyor

Lübnan mutfağının popülaritesi gün geçtikçe artıyor. Son yıllarda İstanbul'daki Lübnan restoranlarının sayısı artarken, yeni aldığım bilgiye göre yatırımcıları da Ortadoğu'dan geliyormuş. Ortadoğulu turistlerin İstanbul'a akın akın geldiği bu dönemde, artık yerleşik hayata geçip burada yeme-içme işlerine el attığını da öğrendim. Hatta Nişantantaşı'nda, önümüzdeki günlerde Ortadoğulu bir yatırımcının imzasını taşıyan bir lokanta açılıyor. Lezzetlerini çok merak ediyorum.



Chef's Table'da bir Türk şef

Bu haber, gastronomi tutkunları arasında yayılırken, ben de sizinle paylaşmak istedim. Netflix'in ünlü belgesel serisi 'Chef's Table'da, dünyanın farklı ülkelerinden, ustalıkları ve imza attıkları lezzetlerle kitleleri sürükleyen şefler yer alıyor. Belgeselin beşinci sezonunda ilk defa bir Türk şef Musa Dağdeviren yer alıyor. İstanbul Kadıköy'deki Çiya Sofrası'nın kurucusu olan Musa Şef, geleneksel Türk mutfağını tanıtacak. Ayrıca ona ayrılan bölümde, başarı sırlarını ve yemek kültürüne katkılarını da öğrenme imkanı bulacağız.



Moda haftasında neler oldu?

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da; defileler, partiler, ünlü konuklar derken, neler yaşandı neler... İşte moda haftası notlarım...

Moda haftası boyunca Zorlu Center'da görsel bir şölen vardı. Ben de iki günümü orada geçirdim. Her köşeden bir ünlü ya da sosyal medya fenomeni çıkıyordu. Etkinlikler ve partiler de ikiye bölünmüştü. Blogger'lar ve Instagram ünlüleri için ayrı partiler düzenlenirken, diğer yanda ünlüler ve tasarımcıların katıldığı partiler vardı.

Dünya basını bu yıl moda haftasına daha çok rağbet etti. Uzakdoğulu basın mensupları ve sosyal medyacıları da İstanbul'daydı.

Deniz Berdan'ın DB Berdan defilesinde, Bennu Gerede ve oğulları podyuma çıktı. Dilan ve Miro Erkaya Kardeşler, kızların göz hapsindeydi. Sarışın ve soğuk bakışlı olmaları, 'Bu çocuklar hiç de Türk tipli değil' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Gerede'nin oğulları, İstanbul sosyal yaşamını da sallar, benden söylemesi.

Danla Biliç, podyuma çıkması için teklif almış ancak kabul etmemiş. Fazla kilolarını verdikten sonra tasarımcıların dikkatini çekmesi doğal. Ee Danla'nın sosyal medyadaki gücünü düşünürsek, podyuma çıkması çok ses getirecek bir iş olabilirdi.

Defileler yine rötarlıydı. Benim izlediğim bir defile, tam bir saat geç başladı. Bazı konuklar da beklemeye dayanamayıp Zorlu PSM'yi terk etti. Ben de zor dayandım denebilir...