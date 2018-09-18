Hikayesi 'Kayıp Kız'a ('Gone Girl') benzeyen, komedi unsurlarıyla farklılaştırılmış, içinde gizem ve suç barındıran light bir film 'Küçük Bir Rica' ('A Simple Favor')... Karşımızda tam bir gişe filmi var. Hafta sonu gazetelerde filmin başrol oyuncuları Blake Lively ve Anna Kendrick ile yapılmış ropörtajlar vardı. Ardında sağlam bir tanıtım çalışması var belli ki. Film, günümüzün fenomen dünyasına da ayna tutuyor; içinde Youtuberlar ve tüm gün yemek ve çocuk bakımı vlog'u çeken annelere bol bol gönderme var. Dijital dünya takıntılılarının izlenmek ve takipçi kazanmak için neler yapabileceğini, ne kadar ileri gidebileceklerini bu filmde görebiliyorsunuz. Filmden çıkarken şu söz hepimizin aklında kalıyor: 'Sırlar margarin gibidir; çabuk yayılır ama kalbe zararlıdır.'