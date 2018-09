Süslenip gezmek out sporda buluşmak ın!

Dolu dolu geçen bir hafta sonunun raporuyla karşınızdayım...

Hazırsanız buyrun...

- Seda Sayan'ın, Intagram'da trend olan 'falling stars' pozu, pazar günü sosyal medyayı salladı. Bu akıma ayak uydurmak için biraz geç kalmış olsa da, Seda Abla'mız yine ses getirmeyi başardı. Seda Sayan'ın paylaştığı poz, Londra'daki Simit Sarayı'nın önünde çekilmiş. Tam da mekandan elindeki simitlerle çıkarken ayağı takılıp yere düşmüş gibi yapmış. Sayan'ın pazar günü paylaştığı bu poz, Whatsapp gruplarında defalarca arkadaşlarım tarafından paylaşıldı. Bazıları da, mevzuyu 'Seda çok iyi reklam yapmış; Simit Sarayı'ndan ne kadar para aldı acaba?' diye yorumladı. Bazıları ise 'Belki de gerçekten ayağı takıldı düştü' diyerek pozun gerçek olma ihtimali üzerinde durdu.

- Ceylan Çapa'nın spora düşkünlüğünü, onu yakından tanıyanlar bilir. Cemiyetin güzel kızlarından Ceylan ile cumartesi günü Ataşehir'deki StudioCamp'te bir araya geldik ve bir saatlik stüdyo dersi yaptık. Kısa sürede yüzlerce kalori yaktıran bootcamp dersine, Ceylan'ın birçok ünlü arkadaşı katıldı.

Eskiden sosyetik davetlerde bir araya gelmek, sosyalleşmek, beş çayında popüler mekanlarda toplaşmak tercih edilirken, son zamanlarda arkadaşlarla bu tarz spor aktivitelerinde buluşmak daha cool oldu. Yakında sosyetik davetler de şekil değiştirirse şaşırmayın. Artık her şey daha sağlıklı, daha fit canlarım... Süslenip püslenip gezmek uzun süredir out!

Spor ayakkabıları çekip sıfır makyajla, pilatesten çıkmış gibi görünmek çok in!

- Tam hazırlanmış evden çıkacakken Youtube'da karşıma Ebru Yaşar'ın yeni klibi çıktı. Son yıllarda Aleyna Tilki ile yaptığı işlerle adını duyuran Emrah Karaduman imzalı 'En Güzel Yenilgim' adlı parçanın klibini Gülşen Aybaba yönetmiş. Ortaya çok dinamik ve yeni nesil bir iş çıkmış. Ebru'nun şarkısını merak edenler, hemen 'En Güzel Yenilgim'i dinlesin... Parça, 14 Eylül itibariyle Youtube'da Türkiye'de en çok dinlenen beşinci şarkı durumunda.

- Geçtiğimiz pazar günü Sedef Gali'nin evsahipliğinde W Istanbul'un gizli bahçesinde dikkat çekici bir etkinlik düzenlendi. Bunun bir benzerinin Dubai'de, başka bir ressamla yapıldığını görmüştüm.

Etkinliğin İstanbul ayağı da gayet güzel uyarlanmış.

Sedef Gali'nin atölyesini açık havaya taşıdığı etkinliğe 50 kişi katıldı. Gali'nin hem resip yapıp hem de katılımcıları yönlendirdiği etkinlikte aklım kaldı doğrusu. 'Ben yapamam' diyenler bile cesaretlendi ve ortaya çok güzel resimler çıktı. Sosyalleşmek, kafa dağıtmak, sanata bulaşmak ve eve kolunun altında bir eserle dönmek isteyenler için çok keyifli bir gün oldu.