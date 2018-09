Sanat çevreleri Nişantaşı’na konuşlandı

Eylül ayı nasıl da bereketli geçiyor; davetler, sergiler, İstanbul Moda Haftası ve şimdi de karşınızda Contemporary Istanbul... Nasıl ki geçen hafta moda haftası yüzünden merkez üssümüz Zorlu Center ve çevresiydi, bu hafta da tüm mevzular Nişantaşı'nda dönüyor. Akaretler'de Art Week ile başlayan, Lütfi Kırdar'da Contemporary Istanbul ile devam eden sanat dolu haftada neler oldu? İşte gündem raporum...

Art Week, Akaretler'in boş binalarına konuşlanmış. Burada ünlü koleksiyonlerlerin eserlerini görebilirsiniz. Özellikle Öner Kocabeyoğlu'nun 55 numaradaki koleksiyonu görülmeye değer. En heyecan verici eserler orada... Daha sonra W İstanbul'un lounge'unda kendinize bir kokteyl ısmarlayın.

Contemporary Istanbul'da açılan pop up restoranlar, sanat tutkunlarının sosyalleşme alanı oldu. Etraftaki eserleri, sanat tutkunlarıyla birlikte görmek için mutlaka uğrayın. Contemporary, pazar gününe kadar devam ediyor. Unutmadan; en çok fotoğraflanan ve dikkat çeken eser, Emre Yusufi'nin selfie çeken Herkül heykeli oldu. Sizin de Herkül'le bir selfie'niz olsun. Nişantaşı'nda ise Delicatessen ve Must, popüler isimlerin soluklandığı mekanla. Siz de uğrayın ve sanat insanlarının arasına karışın.

Sanat mevzularından sıyrılıp Bebek'e uzandığımızda, bizi Şeyma Subaşı'nın Healthyish'i karşıladı. Şeyma, geçtiğimiz günlerde arkadaşları için bir tadım günü yaptı. Renkli ve eğlenceli bir mekan yaratmış Şeyma. Her köşesi ayrı bir fotoğraf karesi... Şeyma, gündüzleri mekanında işinin başında, kızı Melisa da ona eşlik ediyor.

Bebek'ten Etiler'e doğru yol alırken, bisikletli iki gençle karşılaştım. Mavi tişörtleri, Oto Parlat logolu çantalarıyla bisikletlerini sürüyorlardı. Hemen durdurup sordum: "Nedir olayınız gençler?" Bu gençler, çağrıldıkları yere gidip arabanızı temizliyormuş. İster iş yerine, isterseniz bir restorana çağırabilirsiniz. Yeni ve genç fikirlerin hayranıyım.