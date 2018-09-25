Gizli saklı bahçede barbekü partisi

İstanbul gece hayatı, Deniz Sipahi'yi Emirgan'daki Gizli Kalsın'dan tanır.

Sahnesi ve repertuvarıyla dikkat çeken Deniz, özel davetlerde de en çok sahneye çıkan isimlerden biri. Şimdi, yeni şarkısı 'Özgürlüğüm Dillerde'nin heyecanını yaşıyor Deniz... Parçası, Youtube'da 300 bin tıklamayı geçmiş, üstelik işin içinde sahte tıklama da yok. Bravo!

Pazar günü Merve Oflaz ile Mustafa Mert Işık'ın evindeki barbekü partisinde lafladık Deniz'le.

Hafta sonu Nazlı Çelik'in doğum günü davetinde sahneye çıktığını söyledi. Milyonlarca tıklanan onca ünlü şarkıcıdan daha çok çalışıyor Deniz, helal! Neyse, gelelim Bebek'te, gizli saklı bir bahçede düzenlenen barbekü partisine...

Bir nevi yaza veda partisiydi.

Ünlüler liginden birçok isim, en rahat halleriyle oradaydı.

Ne çevrede gazeteciler vardı, ne de Instagram paylaşımı yapma derdi... Orman içinde konuşlanan evde, elimizde sucukekmeklerle, sahnedeki Elif Çağlar'ı dinledik.

Pazar gününün en çok konuşulan partisiydi...