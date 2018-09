İthal kıyafetleri bırak Türk markalarına bak!

Buz gibi geçen bir haftayı geride bıraktık. Kazaklar, montlar, paltolar; gardıropta kışlık ne varsa ortaya çıktı... Ama ben sizi içinizi ısıtacak mevzulara götüreceğim. Bakalım bu hafta en çok neler konuşuldu...



ŞEYDA AŞURESİ:

Aşure ayındayız. Bizim apartmanda konu komşu birbirine aşure dağıtıyor. Ben de nasıl yapılacağını seneye kesin öğreneceğim. En sağlıklı aşure; geçtiğimiz günlerde Şeyda Coşkun'un Be Light'ından geldi, hem de koca bir kavanozda. Bir yandan yiyip diğer yandan da kalorisi düşük aşurenin formülünü sordum. Şeyda sayesinde, millet kalorilere boğulurken aşure işini light bir şekilde atlattık. HERKESI KISKANDIRAN FIT'LIK!



KEREM'LE SABAH KOŞUSU:

Nişantaşı'nda yaşadığım dönemde, Kerem Alışık'ı genelde Maçka Parkı'nda görürdüm. Erken saatlerde koşuya çıkar, sonra da çevredeki mekanlarda soluklanırdı. Şimdi Kerem'i her sabah Arnavutköy- Bebek hattında görüyorum. O da yaşlanmayan, hep sağlıklı kalanlardan... Kerem Bey, şu sıralar rol modelimsiniz söyleyeyim. Bu arada kendisi 1960 doğumlu... Vay be diyorum; o yaşta o fitlik, darısı başımıza...



TERS KÖŞE KOLEKSİYON:

Arzu Sabancı, ters köşe bir işe imza atarak bu kez bir erkek koleksiyonu hazırlamış. Koton ile yeni bir iş birliği yapan Arzu Sabancı'nın koleksiyonu, havalar soğumuşken çok iyi geldi. Hatta şu an üzerimde Sabancı'nın tasarladığı parçalar var. Koleksiyonun hikayesi de çok dikkat çekici. Üç oğlu olan Arzu Hanım, tasarımları yaparken oğullarından esinlenmiş. 3 Ekim'de Bebek Angie'de Sabancı'nın, oğullarıyla birlikte evsahipliği yapacağı davette beraber olacağız. Hem yeni koleksiyona göz atacağız, hem de biraz dans edeceğiz. Bu arada Euro ve dolar ile ithal edilen kıyafetlere bir süre el sürmeyeceğim; yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı diyorum. Türk markalarından daha çok alışveriş yapacağım artık; siz de öyle yapabilirsiniz beyler.



ÖYKÜ'YE ALKIŞ:

Model Öykü Baştaş; ne bir güzellik yarışmasıyla ünlendi, ne de magazinsel mevzulara girdi. Öykü, sessiz ve derinden işini yapıyor. Geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü markaların defilelerinde boy gösteren Öykü, bu yıl Milano ve Paris moda haftalarında da vardı. Özellikle Paris'te çıktığı Gucci defilesinden sonra dünya basının da ilgisini çekti. Tebrikler Öykü... Umarım Miss Turkey'de dereceye giren güzellerimiz, oyunculuğa geçmeden önce modellik yapar. Yoksa acilen yarışmanın adı değişmeli.



MERAK EDİLEN SEVGİLİ:

Bu yılki Miss Turkey birincisi Şevval Şahin'in erkek arkadaşı, bu hafta çok konuşulanlar listesinin başındaydı. Şevval'in Londra'da tanıştığı Syed Amir Kirmani; Pakistanlı olduğu söylenen ve yaşam tarzı ile 'Vay be' dedirten bir genç. Köklü ve varlıklı bir aileden gelen Syed Amir Kirmani, bana 'Rich Kids of Beverly Hills'teki zengin ailelerin çocuklarını hatırlattı. Yarışma sonrası en az Şevval kadar, Kirmani'nin de sosyal medya hesaplarında dolanıp durduk. Unutmadan; Kirmani, yarışma günü davetliler arasındaydı ve sevgilisini izleyip destek oldu. Kızlar; böyle bir sevgili, darısı başınıza...



DİZİ OUT, BELGESEL IN:

Siz de benim gibi dizi izlemekten sıkıldıysanız, buyrun belgeseller dünyasına... Daha cool görünmek ve yemek masalarında muhabbetinizle herkesi büyülek istiyorsanız, Netflix'te en az 10 tane dikkat çekici belgesel var. Hem kafa açıyor, hem de saatlerce bölümden bölüme diziler arası geçiş yapmanıza gerek kalmıyor. 'Dünyanın Sıra Dışı Evleri', 'Chef's Table', 'Icarus', 'Jim & Andy', 'İtiraf Kasetleri'; bunlardan birkaçı...