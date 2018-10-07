Masa muhabbetlerinde en çok neler konuşuluyor?

Gece hayatının hız kesmeden devam ettiği art arda yeni mekanların açıldığı ve yine canlı müzik gecelerinin reytinginin arttığı eğlence severlerin dilinde. Bir merak edilen soru daha var ki; o da Defne Samyeli'nin nerede sahneye çıkacağı...

Nişantaşı'nın Papermoon'u olmaya aday Galvin'in hafta boyunca ağırladığı iş dünyasından isimler ve yaptıkları paylaşımlar, gitmeyeni de meraklandırdı. Dekorasyonuna ve mimarisine yapılan yatırım da yine gezginlerin dilinde.

Boran Kuzum ve Aybüke Pusat'ın başrollerinde olduğu dizi de merakla bekleniyor. Bu sezonun iddialı işlerinden biri olacakmış. Bakalım bizlerin kendimizi sokağa atmamasına sebep olacak başarıda olacak mı?