Barcelona seyahatinden ufak notlar!

¦ Barcelona'da Instagram eğitimi aldık. Özellikle Story (hikaye) özelliğinin kullanımına dair ipuçları şaşırtıcıydı. Facebook, Instagram, Whatsapp gibi birçok sosyal medya platformunun kurucusu Mark Zuckerberg'in, özellikle Facebook'un görme engelliler tarafından kullanılmasına ilişkin yenilikleri dikkat çekiciydi. LCW de Sense uygulamasıyla görme engellilerin alışveriş yaparken hayatını kolaylaştırıyor ve başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan özgürleşmelerine yardımcı oluyor.

¦ İkinci gün ise Nagore Toribio'nun konuşmasını dinledik. Seul'un, moda akımlarını takip etmek konusunda en dikkat çekici şehir olduğunu öğrendim. Bundan sonra Paris'e, Milan'a değil, Seul'a gidiyoruz!