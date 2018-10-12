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MERT VİDİNLİ
12 Ekim 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Barcelona seyahatinden ufak notlar!

¦ 'da eğitimi aldık. Özellikle Story (hikaye) özelliğinin kullanımına dair ipuçları şaşırtıcıydı. Facebook, Instagram, Whatsapp gibi birçok sosyal medya platformunun kurucusu 'in, özellikle Facebook'un görme engelliler tarafından kullanılmasına ilişkin yenilikleri dikkat çekiciydi. LCW de Sense uygulamasıyla görme engellilerin alışveriş yaparken hayatını kolaylaştırıyor ve başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan özgürleşmelerine yardımcı oluyor.
¦ İkinci gün ise Nagore Toribio'nun konuşmasını dinledik. Seul'un, moda akımlarını takip etmek konusunda en dikkat çekici şehir olduğunu öğrendim. Bundan sonra Paris'e, Milan'a değil, Seul'a gidiyoruz!

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