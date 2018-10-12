Türk markasının yaptığı devrim!

Evet bu sözler, dünyada 900'ü aşkın mağazası ile artık bir dünya markası olan LC Waikiki'nin kreatif direktörü Nagore Toribio'ya ait.

Toribio, aynı zamanda dünya markalarına verdiği danışmanlıkla adını duyuran Crew Studio'nun da CEO'su. Geçtiğimiz hafta yaptığımız Barcelona seyahatimiz de gerçekleştirdikleri projenin bir ayağı. Peki neden İspanya'dayız, gelelim detaylara...

Dört farklı influencer'la beraber sosyal medya üzerinde bir akım başlatmışlar. Peki bu dört isim kim? Sosyal medyanın en etkin moda kimliklerinden olan Billur Saatçi, Beliz Şen, Simla Canpolat ve Zeynep Göçtürk. Dörtlü, takipçilerinden en yaratıcı kombini yapıp #modaseninseçimin hashtag'i ile paylaşmalarını istemiş.

Ardından binlerce kombin paylaşılmış. Alanında uzman isimler de jüri olmuş ve kazanan belirlenmiş. İşte şimdi Barcelona'dayız. Bir yanımda yarışmanın kazanan influencer'ı Beliz Şen ve kombini hazırlayan takipçisi İlayda Bican var. Ödülleri ise Barcelona'da moda ve dijital dünyayı daha verimli kullanabilmeleri için Instagram eğitimi almak. İkisi de çok genç ve bu yarışmayla hayatlarında bambaşka bir sayfa açılmış oldu. Özellikle İlayda, yarışmayı kazandıktan sonra kariyerinde değişiklikler yapma kararı almış. Ne güzel değil mi insanların hayatına böylesi güzel işlerle dokunmak?

Şimdi marka, yarışmanın ikinci ayağını düzenliyor.

Bu sefer bambaşka moda influencer'ları yarışıyor. Bakalım ikinci ayağının kazananı kim olacak...