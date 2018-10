Gündemde haftanın partileri var

Bu hafta neler oldu? İşte gündem raporum...

¦ Haftaya Youtube dünyasının etkili ismi Danla Biliç'in doğum günü partisiyle başladım.

Bebek'teki bir mekanda kutlama yapan Danla, arkadaşları için mekanı kapattı. Helal! Millet sponsor mekan kovalarken, onun bu hareketine şaşırdım.

Danla, 24'üne girdi. Sahnede ise Zeynep Bastık vardı. Bu, uzun zamandır gördüğün en sıra dışı partiydi çünkü Youtube âleminin ünlü isimleri ağırlıktaydı.

Etrafta sürekli video ve fotoğraf çekenler, bıkmadan aynı pozu veren Insta kızlar vardı. Dijital dünya kurallarına o kadar hakimler ki, ders almak gerek.

¦ Haftanın bir diğer etkinliği, Serenay Sarıkaya'nın yüzü olduğu markanın davetiydi. Serenay'ın tarzından esinlenerek yarattıkları koleksiyonu, Levent'teki Ferko binasının bir katında tanıttılar.

Ters köşe bir mekan; inşaatı yeni bitmiş ve hiçbir ofis katı kiralanmamıştı. Binaya ayak basan ilk kişiler bizdik. Serenay; her konukla ilgilenip herkesle selfie çektirdi. Gözler, Serenay'ın sevgilisi Kerem Bürsin'i arıyordu elbette. Kerem, davetin after partisine katıldı. Gecede Ezgi Mola ile nasıl zayıfladığını konuştuk. Sonra Yasemin Özilhan'ın, her gün crossfit yaptığını öğrenip gaza geldim.