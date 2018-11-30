İstanbul gecelerinde bu iki olay konuşuluyor

1- Popüler mekanların yılbaşı gecesi için yüksek fiyat çekmesi, eğlence severleri ev partilerine yöneltti. Birçok kişi o gece evlerinde DJ’li, saz heyetli partiler vermeyi planlayınca müzisyenler karaborsaya düştü. 2- Eski telefonunuzu, tabletinizi ve bilgisayarınızı satarken çok dikkatli olun. Çünkü dosyalarınız ele geçirilebilir!

Yılbaşı fiyatları, şu sıralar sosyal hayatın gündeminde sıkı sıkıya eleştiriliyor. Dışarı çıksak mı, çıkmasak mı? Popüler mekanlarda 700-1000 lira arası değişen bir yemek mönüsü fiyatı var. Bana kalırsa birçok mekanın eğlencesi ise zayıf. Daha çok canlı müzikli mekanlar avantajlı durumda. Peki yüksek fiyatlara karşı eğlenceseverler ne yapacak?



Birçoğu ev partisi düzenliyor, hatta paraları birleştirip evde kendilerine ziyafet çekecek olanlar var. Süslü-püslü catering hizmetli bir gece düşünenler, karaoke yapacaklar, evine DJ, saz heyeti ayarlayanlar dahi var... Bu sebeple müzisyenler yılbaşı gecesi 2-3 yerde birden çıkacak. Yoğun talep üzerine müzisyenlerin alacağı ücret arttı. Müzisyenler adeta karaborsaya düştü.





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İkinci el telefonunuzu satarken aman dikkat!

Ben eski telefonunu, bilgisayarını saklayan, satmayan bir karakterim. Neden mi? Her şeyi sıfırlayıp elden çıkardığımda olur ya bilgiler silinmediyse korkusu var içimde. İşte bu durum oyuncu bir kız arkadaşımın başına geldi. Malum bu devirde akıllı telefonların fiyatları, dudak uçuklatıyor. 14 bin liraya kadar çıkıyor. İşler böyle olunca, eskileri elden çıkarmak en doğrusu. Arkadaşım da telefonunu ikinci el sitesinden satışa çıkarıp satıyor. Onlarca fotoğrafı, rehberi telefon hafızasında kalıyor, sıfırlamayı unutuyor. Ardından telefonunu alan kişiden bir mesaj alıyor. 'İçinde önemli olduğunu düşündüğüm fotoğraflarınız var, silerim ancak telefonun yarı parasını geri gönderin' diyor. Kızımız da parayı gönderiyor ancak karşı tarafın niyeti bilinmez. Sonrası mı? Belirsiz... Eğer başı ağrırsa, yakında duyarız zaten.