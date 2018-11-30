Serenay gerçeği inkar edilemez

Serenay Sarıkaya'nın köpekleri ile olan pozları yüzbinlerce beğeni alan, magazin sitelerinde en çok tıklanan fotoğraf oldu. Peki konu Serenay olunca akla ne geliyor? İlk olarak merak edilen, Serenay nerede? Neden sosyal ortamda yok? Bir mahalle barında ya da popüler bir restoranda neden sosyal çarpışmalar, karşılaşmalar, ayak üstü laflamalar olmuyor? Hep evde mi takılıyor? Serenay'ın trend öncüsü olduğu aşikar; bakın bu fotoğrafta bizim kırk yıllık Converse'ler göze batıyor. Ne zamandır yüzüne bakmadığımız ayakkabılarımız tekrar ayağa düşecek mi dersiniz? Üstündeki teddy bear paltosu geçen kışın trendiydi. Bu kış kızlar bu paltonun peşine düşecek. Bir Hailey Baldwin, Gigi Hadid giyer de Serenay'ımız giymez mi?