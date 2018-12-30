Sosyal medyadaki kimlığıniz ne kadar gerçek?

'You' dizisine başladım, evden çıkamıyorum, imdaaat! Dijital dünyanın yeni eserlerinden biri olan dizinin henüz sezon ortalarındayım ancak konu çok güncel. Dizi, sosyal medya ile gerçek benliğimiz arasındaki farka dikkat çekiyor. Başroldeki kızımız; sosyal medya hesaplarında şehirli, modern, masum bir kızı oynuyor. Hatta baktığınızda babasını genç yaşta kaybetmiş, travmatik bir kız. Düzgün ilişkileri var, zengin arkadaşları ile pozlar paylaşıyor. Peki ya gerçek? Bambaşka! Şöyle bir Instagram hesabınıza bakın; hepimiz ne kadar masumuz? Pazarladığımız, gerçek benliğimizden uzak. Birçok tanıdığım, aile fertlerini bile Instagram'da engellemiş, paylaşımları görünsün istemiyorlar. Bir arkadaşım diziyi izlerken, kendi itirafını şöyle dile getirdi: "Yeme- içmeden çok anlıyormuş numarası yapıyorum. Halbuki oradan buradan bilgilerle ilgi alanımmış gibi gösterip kendimi gurme gibi pazarlıyorum." Vay be! Hemen diziye başlayın; sağlam bir pazar önerisi.