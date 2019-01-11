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MERT VİDİNLİ
11 Ocak 2019, Cuma MERT VİDİNLİ

Küçükler geceleri, büyükler gündüzleri kopacak

2000'lerin başında gündüz partileme işi, 'tan hızla ülkemiz topraklarına gelmişti. Bunu o zamanlar ilk başlatan da Nişantaşı Buz'du. Akşamüstü coşan kitle, gece geç saatlere kalmadan evinin yolunu tutardı.
Geçtiğimiz hafta tekrar başladı bu biçim eğlenme kafası. Tabii bu eğlence biçiminden en çok mutlu olanlar; orta yaş ve üstü profil olacak. Gece gezmekten sıkılan, gecelerde 2000 neslinin boy göstermesinden şikayetçi olanların tercihi olacak. O zaman ne olacak; küçükler geceleri, büyükler gündüzleri kopacak.

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