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MERT VİDİNLİ
13 Ocak 2019, Pazar MERT VİDİNLİ

Demet Akalın da müzede klip çeksin!

Önce 'En son hangi müzemizi ziyaret ettiniz?' diye sormak istiyorum. Benimki uzun zaman önce olmuştur sanırım, ben müze turlarımı genelde yurt dışı seyahatlerimde yapıyorum. Beyonce ve Jay Z'nin ortak müzikal projesi 'The Carters'ın klibi de Louvre Müzesi'nde çekildi. Ardından müze ziyaretçi akınına uğradı, rekorlar kırıldı. Ben bu hareketin bir benzerini etki alanı kuvvetli popçularımızdan bekliyorum. Bir , bir Aleyna Tilki bir el atsa, patlayacak bir şarkılarının klibini bizim kültür miraslarımızda çekseler!

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