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MERT VİDİNLİ
13 Ocak 2019, Pazar MERT VİDİNLİ

İki deneyim önerisi

¦ İlki, 'nda başlayan film günleri. Fabrika, bugüne kadar birçok film setine ve partiye ev sahipliği yapmıştı, şimdilerde kazan dairesi sinema salonuna dönüştürülmüş. Filmler de kült yapımlar. Mesela bugün 1971 yapımı 'Trafik'i izleyebilirsiniz. ¦ İkincisi de smash boxing. Spor yaparken grup derslerini sevenlerdenseniz, mutlaka smash boxing ile tanışın. İçi su dolu boks torbalarını yumruklayarak hem bolca kalori yakabilir, hem de yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Herhangi bir boks deneyimine de sahip olmanıza gerek yok. Her seviyeye uygun bu dersler, dünyaca ünlü modellerin de vazgeçilmezi oldu bile.

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