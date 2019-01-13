Siz kimden nefret ediyorsunuz?

İnternet ortamında '2018 yılında nefret edilen 10 ünlü kim?' anketleri dolanıyor. Taylor Swift, Kanye West, Jimmy Kimmel, Alec Baldwin gibi isimler listenin en başında yer alıyor. Aynı soruyu bizim magazin dünyasındaki ünlü isimler için sorsak sonuç ne çıkardı acaba? Hadi kendi listenizi yapın. Peki nefret duygumuz hangi durumlarda ortaya çıkıyor? Kesinlikle lüks yaşama sahip olanları sevmiyoruz, zenginlik en kıskanılan durum. Kışın yazlık yere giden fenomenleri bir kaşık suda boğasımız geliyor. Fit olup her elbisenin içine cuk oturanları paralamak istiyoruz. Aşk hayatı hızlı olanlara, bir de iddialı açıklamalar yapanlara tahammülümüz yok. Peki bunlar neden arkadaşlar? Hep kendimizden. Biraz aynalama yapın; bir yerlerde eksik bir şeyler var ki, başkalarının hayatları biraz rahatsız ediyor.