Sıra dışı bir yemek uygulaması

Almanya'da çıkan yeni bir yemek uygulaması var ancak yakın zamanda İstanbul'da da benzerlerini göreceğiz. Bonappetour, şehrin klasik restoranlarından sıkılanlara yeni bir alternatif sunuyor.

Bu uygulama sayesinde şehirde yaşayanların evine konuk oluyorsunuz. Hem iyi yemek, hem de yeni insanlarla tanışmak için ilginç bir platform.

Tek yapmanız gereken; size uygun menüyü seçmek ve uygulama sayesinde belirlenen bir ev sahibinin sofrasına konuk olmak. Platformda şeflik yapacak ev sahibinin yemeği hazırlama aşamalarını da izleyebiliyorsunuz.



Avrupa'nın en yaşanabilir şehri Viyana

Bir sonraki destinasyonum Viyana! Neden mi?

Avrupa'nın en yaşanılabilir şehri seçilmiş de ondan.

Bu konuyla ilgili birçok yerde yazı da var. Bilenlere de sordum, ancak fikir ayrılıkları yaşayan insanlara denk geldim.

Kimisi 'Çok sıkıcı, hiç eğlenceli bir şehir değil' derken, bazıları da 'Doğru seçim' diyerek bana hak verdi.

Peki Viyana'nın en büyük özelliği ne? Şehrin kalbinde yemyeşil vahaların olması. Hatta dünyanın en yeşil metropollerindenmiş.

Merkezden metroyla birkaç dakika içinde Tuna Nehri üzerindeki 21 kilometre uzunluğundaki bir adaya gidebiliyormuşsunuz.

En büyük organik tarım çiftlikleri buradaymış. Ayrıca içme suyu da en sağlıklı şehirmiş. Tıbbi hizmetleri, sosyal ve ekonomik imkanları da cabası. Her türlü tüketim malına ulaşım kolaylığı ve toplu ulaşım ağları da yaşam kalitesini yüksek tutuyormuş.

Kısacası Viyana'ya en kısa zamanda gidip göreceğim.



'Beni bir sal ya!'

Şu sıralar herkesin dilinde 'salmak'la kurulan cümleler... Özellikle 1990-2000 jenerasyonu çok kullanıyor bunları. Arkadaşım alışverişteyken seçtiği kazağı almaktan vazgeçince "Salıyorum bu kazağı" dedi, başta anlamadım. Meğer alıp almama arasında kalınca bunalmış ve üstüne çok düşünmek istemediğinden kullanmış bu sözü. Daha sonra başka bir erkek arkadaşına da "Sal beni yaaa" dedi telefon konuşmasında. Her durumda, her olayın içinde bu fiil var. Fazla bunaltan durumlarda kullanılıyormuş; bir nevi isyan cümlesi. Yakında şarkı sözü olur, benden söylemesi.



Yerli sahnenin yeni rap yıldızı

Ben Fero, son zamanların en hit ismi. Geçtiğimiz günlerde 'Orman Kanunları' isimli bir albüm çıkardı. Albüm, dijital dünyada hızla paylaşılmaya başladı. Ben de Instagram üzerinden keşfedip Spotify'dan dinlemeye başladım. Akılda kalıcı sözleri, renkli görsel dünyası ile enerjisi yüksek bir perfomansla hayatınıza giriyor Ben Fero. Yerli sahnenin yeni rap yıldızını keşfetmek istiyorsanız ilk olarak 2018'de çıkardığı 'Mahallemiz Esmer' albümünü dinleyin.



Pazar aktivitesi

Bu gece sabaha kadar oturup Oscar'ları seyrediyoruz. Aralarında Melodi Elbirliler, Gamze Biran, Cem Karakuş, Burak Altındağ gibi sosyal medya karakterlerinin de olduğu 15 kişi, beş yıldızlı bir otelde buluşuyoruz. Ödül törenine katılır gibi şık giyiniyoruz. Kırmızı halı kıyafetleri üzerimizde. Siz de Oscar'ları izleyin, şıklarırüküşleri değerlendirin, sonra da hafta boyunca izlemediğiniz Oscarlık filmleri izleyin.