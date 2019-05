Dönere benzetılen sanat eseri

Florida sonrası, New York'tayım.

Son zamanların en çok konuşulan eseri Vessel'i görmeye, Instagramlık kare çıkarmaya gidiyorum. Hudson Yards bölgesinde yer alan eser, bölgenin inşaatı tam olarak tamamlanmadan insanları çekmeyi başarmış. Eee günümüzde her şey sosyal medya için. Thomas Heatherwick isimli İngiliz sanatçının eseri ve bölgenin sembolü olan Vessel;

New York'un Rockefeller'dan sonraki en büyük inşaat projesinin tam göbeğinde bulunuyor. Kimilerinin dönere benzettiği bu eseri içindeki merdivenleri tırmanarak gezebiliyorsunuz.

Hemen yanı başındaki alışveriş merkezi de görülmeye değer; birçok dünya devi markayı aynı çatı altında toplamayı başarmışlar.



Graffiti şahaseri otomobiller

Soho'daki gözde sanat galerilerinden biri olan Eden'dayım... Diğer şubeleri de Mikonos, Londra ve Miami'de bulunuyor. İçeride bulunan sanat eserlerinin çoğu Alec Monopoly'e ait. İçeri girer girmez galerinin yöneticilerinden biri yanıma gelip "Türk müsünüz?" diye sordu, "Evet" dedim. Sonra bana "Bu hafta beş sanat eseri gönderimi yaptım İstanbul'a, hepsi de Alec Monopoly'e aitti" diye karşılık verdi. İsimleri sorsam da cevaplamadı, gizli bilgi olduğunu söyledi. Belli ki cemiyetin varlıklı isimleri bu tarz bilgileri gizli tutmak istiyor. Sanata olan merakın gün be gün arttığı ülke topraklarımda milyonluk eserler alan birileri olduğunu bilmek beni hem şaşırttı, hem de oldukça sevindirdi. Bu arada Alec'e lüks otomobillerini teslim edip kişileştiren zenginler de var. Sanat eserine dönüştürülen bu otomobiller, kişiselleştirilen Hermes çantalara rakip olur.



Met Gala'nın faydası

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulanı, Met Gala'ya katılan ünlülerdi. Bu yılki tema 'Camp'di. Gala sonrası Metropolitan Müzesi'nde bu yılın temasına uygun sergi açıldı. Biz de meraklısı olarak koşarak gittik, kişi başı 200 liraya yakın bir giriş ücreti ödedik. Müzenin kapısına kadar uzanan kuyruğu yağan yağmura aldırış etmeden bekledik ve o meşhur kostüm sergisini gezip sosyal medyada bol bol paylaşım yaptık. Met Gala'nın, insanların müzelere olan ilgisini kat be kat artırdığı ortada.



Instagram müzesi

Soho'da yürürken bir Instagram müzesinin hazırlık aşamasına denk geldim. İçeri giremedim ama fikri sevdim. Kısa süreli olarak şehrin başka başka noktalarında da açılıyormuş. Instagram bağımlısı olanlar için şahane bir proje. İçeride renkli, cıvıl cıvıl bir ortam var. Her köşe başında farklı bir senaryonun parçası oluyorsunuz. Belli ki büyük markalarla iş birliği yapılıp tasarlanan bu müzeler, ileride müze anlayışını da yıkacaktır.