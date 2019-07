MERT VİDİNLİ

Size komşu Mikonos'tan sesleniyorum... Tanıdık yüzler, ünlüler, cemiyet kadınları; hepsi burada. İstanbul Havalimanı'nda Mikonos kontuarına girince kendimi sanki sosyetik bir davete gelmiş gibi hissettim. Mikonos dedikoduları daha uçak içinde konuşulmaya başlanmıştı bile. İlk söylenen, 'Aman ev tuttuysanız dikkat edin, bu yaz hırsızlık olayları almış başını gidiyor' oldu. Hatta geçtiğimiz hafta Ornos tarafında salon-salomanje ev tutan tanınmış bir ismin evine hırsız girmiş ve açıkta olan saatleri, takıları ve nakit parayı almış.

Adada dikkat etmeniz gereken bir konu ise gittiğimiz mekanlardaki yan masalar. Bir arkadaşım anlattı; bir sabah uyandığında telefonuna mesaj gelmiş. Mesajdaki ses bir gece önce masada konuşulan her şeyi biliyor, 'Sen nasıl benim arkamdan tutarsın' diye avazı çıktığınca bağırıyormuş. Her ne kadar sonuna kadar inkar etse de, elinden bir şey gelmemiş, her şeyin ispatı var. Masanın fotoğrafını bile çekmişler, vay be! Siz siz olun, 'Nasılsa Komşu'dayız, yanımıza Türk mü gelecek?' demeyin, konuştuklarınıza dikkat edin, yan masadakiler başınızı yakmasın.

Peki adaya geldinizde ilk yapmanız gereken şey ne?

Benim gibi artık gece gezmekten keyif almıyor, güne erken başlayıp sabah kahvaltısı yapılacak mekanları seviyorsanız;

Ornos'da yer alan Bowl'da güne başlayabilirsiniz.



REMOS HAYRANI TÜRKLER ADAYA AKIN ETMİŞ

Antonis Remos ve Amr Diab konseri sebebiyle Mikonos'a Türkler akın etmiş. Kumların üzerinde localar, binlerce Euro'luk hesaplar, bitmeyen bir dans ve parti gecesi... Remos abimiz bizim topraklarımızda o kadar ünlü ki, kendisini her yaz birkaç kez de Bodrum'da sahnede görüyoruz.

Keşke Harbiye Açıkhava'da çıksa; birçok Türk sanatçısından daha çok ilgi çekeceği aşikar.

Adaya adım attığımız gecenin bir diğer sürprizi ise ünlü DJ Guy Gerber'dı.

Void'de performans sergileyen Guy, 16.00'da DJ kabinine girmiş. Sizce kaçta bitmiştir o gece?



GÜNÜBİRLİK EV TUTMA MODASI

Mikonos'ta otellerde yer bulmak imkansız, uçaklar da tıka basa dolu. Oteller dolu olduğundan günübirlik evler kıymete binmiş. Bizde o kafayla adaya gittik, eğlenceli bir arkadaşımla ortak bir ev tuttuk. Bu, hem maliyeti düşürüyor, hem de eğlencenin dozunu artırıyor. Bu arada bu yaz Ortadoğulu turistlerin sayısı artmış, mekancılar onlara birçok konuda öncelik veriyor.