Rap’çilere Ayla Çelik’ten tokat gibi bir şarkı

Rap müzik, popülaritesi ile pop müziğe çalım atmış durumda. Bu kabul edilebilir bir gerçek çünkü şu sıralar pop dünyasında dikkat çeken, dillere dolanan bir parça yok. En azından benim radarıma girmedi. Ancak bir akşamüstü Aslı Şen ile trafikteyiz, son ses bir parça açıyor, şarkının sahibi Ayla Çelik. Çıkış parçası 'Daha Bi Aşık'. Daha ilk dinlemede bile dile dolanan, ruha işleyen bir şarkı. Hele bir bölümü var ki 'Off offf' dedirtiyor. Şöyle sesleniyor Ayla Çelik: 'Keşke bi kalbim daha olsa / Biraz daha sevsem seni / Öyle aşığım öyle deli / Öyle senin yok evvelin.'

Tam da yaz ortası sırıl sıklam aşık olanlara, aşktan kalbi hızla atanlara ilaç gibi bir albüm olmuş. Hadi bakalım rap dünyasına, pop dünyası adına Ayla'dan sağlam bir tokat gelsin.



Instagram havuzunda poz verdiniz mi?

Şehirde tatil kafasını savunanlardanım, hafta içi full İstanbul'dayım. Şehrin klasik havuzlarına da burun kıvıranlardanım aynı zamanda. Ee günümüz dijital kafada olmamızı gerektiriyor. Haksız mıyım? Bakın şu sıralar tüm fenomenler ve de ünlüler infinity yani sonsuzluk havuzunda poz veriyor. The Ritz Carlton'ın terasında yer alan havuza yaz bitmeden mutlaka uğrayın ve pozunuzu paylaşın. Bu keyfin bedeli 290 lira. Bu arada bu teras keyfinin içinde sunulan birçok grup dersine katılabilir, vücudunuza esneklik katabilirsiniz.



Yeni bir dizi önerisi

Yaz demek klima altında bol bol pineklemek demek benim için. İşleri evden yürütüp bir yandan da bir şeyler izlemek isteyince dijital platformalardaki dizilere sarıyorum. Şimdiki gözdem Amazon'un yenisi 'The Boys' Tek kelimeyle enfes, ters köşe bir dizi! Dizinin konusu bilinen süper kahraman hikayelerine ters düşüyor. Macerası, görsel efektleri tatmin edici, anti süper kahraman kafası da oldukça ilgi çekici. Bir günde bitireceksiniz benden söylemesi.



Nişantaşı'ndan Bebek'e transfer mekan

Bundan dört yıl önce bir Nişantaşı sakiniyken açılmıştı Meg Cafe. Tam solo takılan insanların mekanıydı Meg Cafe benim için. Neden mi? Evde yemek pişirmeye üşenen tek kişilik hayatların günün her öğününde yemek yiyebileceği tam bir anne mutfağıydı da ondan. Mekanın sahibesi Merve Güleç Adalı'nın yorumladığı lezzetler, çeşit çeşit ev yemeklerinden oluşuyordu. Ben semti terk ettim, Bebek hattına yerleştim.



Tadım seyahati

Ve geçtiğimiz hafta öğrendim ki, Meg Cafe'nin Bebek şubesi açılıyormuş, hem de Küçük Bebek'te. Şu an inşaat halindeki mekan, gündüz servisinde yine ev yemekleri sunacak, akşam ise fine dining bir menüye sahip olacakmış. Yani gündüz ve akşam servisi bambaşka kafalarda olacak. Merve Güleç Adalı bana bu haberi verirken "Tüm gün bilgisayarınla gelip çalışabileceğin rahatlıkta bir mekan tasarlıyorum" dedi. Bugünlerde eşi Celal ile akşam menüsüne ilginç lezzetler eklemek için bir tadım seyahatine çıkıyorlar.