Sosyal medya dilenciliğine dikkat!

Instagram öyle bir hal aldı ki, mesaj kutunuza her an yardım talep eden mesajlar gelebilir. Ben haftada en az 10 tane alıyorum. Ya hasta ve bakıma muhtaç evladı için para istiyor ya da okul harçlığı. İnandırıcı olmak için de sayfa sayfa belgelerini yolluyorlar. Ünlü bir kız arkadaşım da her ay gelen mesajlardan birkaçına yardımda bulunuyormuş. Son olarak, çocuğunun hastalığına çare arayan bir kadın para istiyor, arkadaşım da ona doktor ayarlayıp tüm masraflarını karşılayacağını söylüyor. Ancak kadın randevu günü doktora gitmiyor, verdiği tüm iletişim bilgileri sahte, hasta evrakları da düzmece çıkıyor. Tamamen para koparmak için yazılan senaryolar. Siz de yardım ettiğinizi zannedip enayi konumuna düşebilirsiniz, aman dikkat. Bunun yerine tanıdığınız, dijital ortamda olmayan ihtiyaç sahiplerine destek olursanız daha akıl kârı olacaktır.



Evine kamera yerleştirip eşini izleyen iş kadını



İş dünyasının afili isimlerinden bir hanımefendi ile tanıştım geçtiğimiz günlerde. Bol bol seyahat eden bu kadın, haftanın üç-dört günü ülke ülke geziyor, o yüzden de evinden uzak bir hayat yaşıyor. Tanıştığımız yer de, hanımefendinin bir iş yemeğinin after partisiydi. Laf lafı açıyor ve ne kadar kıskanç olduğundan, evinin her noktasına kamera yerleştirdiğinden bahsediyor ve akıllı telefonundan evini gözlüyor. Asıl amacı kameralardan eşini kontrol etmekmiş. Hanımefendi evliliği öncesi çok kez aldatılmış, belli ki dili yanmış. Kocasını an be an izliyor, hatta eline telefonu aldığını görünce 'Aşkım beni özledin herhalde, bana mı mesaj atıyorsun bu saatte' diye kocasına mesaj atıyor. Kısacası kocasını günümüz teknolojisi ile hapsetmiş. Bana biraz korkutucu geliyor. Ama ne yaparsın, bu devirde eşini kontrol etmezsen başına her iş gelebilir.



Bu hafta en çok hangi fotoğraflar paylaşılacak?



Burning Man Festivali bugün itibariyle başlıyor. Hafta boyunca Instagram'da, festivale giden ünlü isimlerin paylaşımlarını göreceğiz. Geçtiğimiz senelerde gidenler de throwback yaparak bu akıma uyacak. 'Ben de oradaydım, bu sene gitmesem de fotoğraf arşivimle oradaymış gibi yaparımcılar' saracak Instagram'da dört bir yanımızı. Bu sene gidecek isimler arasında ünlü oyuncu Belçim Bilgin de var. Gitmeden hummalı bir hazırlık yapmış. Stili için profesyonel danışmanlık alan Bilgin, günlerce süren bavul hazırlığı ile bakalım nasıl kombinler yapacak? Heyecanla paylaşımlarını bekliyorum. Bu arada festivale giden isimler arasında Cüneyt Öztürk de var. Başarılı DJ, hem iş, hem de eğlence için orada olacak ve festival alanında performans sergileyecek.



Bebek'teki yeni keşfim



Alışkanlıklarıma ufak bir mola. Bebek'in bilinenlerine gitmek yerine kısa bir süre önce açılan gizli saklı kokteyl barına keşfe gidiyorum. Küçük Bebek'te yer alan mekanın kapısında ne ismi yazıyor, ne de bir tabelası var. Kapısının önüne gittiğinizde eğer yeşil ışık yanıyorsa sizi içeriye alıyorlar, kırmızıysa dolu. Şansınızı zorlamaya gerek yok. Semt sakinleri, Kaia ismindeki 'speakeasy' barın varlığını uzun bir süre sonra fark etmişler. Mekana gittiğinizde Gökhan Kuşoğlu'nun ödüllü kokteyllerini yudumlarken Asya mutfağından lezzetleri de tatmayı unutmayın. Mekanın favori lezzetleri arasında ördek beğendi ve edamame piyaz varmış.