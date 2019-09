MERT VİDİNLİ

İsviçre Alpleri'nden, İstanbul'a 2 saat 40 dakikalık uçuş mesafesindeki Crans Montana'dan sesleniyorum sevgili okurum. Bu satırları yazarken ciğerlerim oksijenden bayram ediyor ohh be! Tam da karşımdaki dağın zirvesindeki karı görünce 'Kış aylarına ne kaldı ki?' diyorum. İsviçre'nin en güzel dağ manzarasının bulunduğu yer kabul edilen Crans Montana, Rhone vadisi üzerinde 1500-3000 metre yükselikte yer alan bir kayak bölgesi. Ancak yılın bu zamanları 1992 yılından bugüne gelenekselleşen Omega golf turnuvasına ev sahipliği yapıyor. Burada bulunma amacım da Avrupa'nın en büyük golf turnuvasına izleyici olarak katılmak. Çünkü bu sene eğlence dünyasının büyük golfçüleri de burada. Justin Timberlake, Dennis Quaid, Anthony Mackie, Michael Pena ve Niall Horan. Sinema ve müzik dünyasının kırmızı halı şöhretlerinin yanı sıra, markanın oyunculardan oluşan elçileri de buradaydı. Ünlü isimler seçtikleri hayır kurumu için yarışarak turnuvayı keyiften öteye taşıdılar. Ve bu anları dünyanın dört bir yanından gelen spor ve saat tutkunları aynı atmosferde izledi.

Justin Timberlake ve diğer ünlü isimlerin kolundaki saatlere özellikle dikkat ettim. Ve bu turnuvanın gözdesi, markanın sporseverler için üretilen Seamaster Aqua Terra Ultra Hafif modeli oldu. Bu model, saat koleksiyonerlerinin dikkatini çekecektir benden söylemesi.

Ufak bir dedikodu yapalım: Justin, buraya hayat arkadaşı ünlü oyuncu Jessica Biel ile gelmiş. Jessica'nın her an sıkılmadan eşinin yanında olmasına şapka çıkardım. Sabahın 8'inde başlayan turnuvadan gece kutlama partisine kadar nasıl bir tutku, nasıl bir aşk. Biz sıkılır otel odasına kaçardık. Haksız mıyım?