Sadece Instagram’a içerik için sergilere giden bir tayfa var

New York Moda Haftası'ndan ayağımın tozuyla gelip İstanbul'un sanata doyduğu bir haftanın içine düştüm. Bilgili Holding desteğiyle düzenlenen Art Weeks, üç hafta boyunca sanatseverleri ağırlıyor. Özellikle Hacı Sabancı'nın koleksiyonundan bir kesit görmek için Akaretler'e gidilir. Genç nesil iş insanlarının bu alana olan ilgisi, sanatı daha güncel kılacak diye düşünüyorum. Hacı, bu konuda iyi bir öncü ve iş dünyasının gençleri onu kendilerine örnek alacaktır.

Sanatseverler, Grimshaw Mimarlık imzalı Arter Dolapdere'ye de akın edecek. Burada yedi ayrı sergi var. Arter'in bu yeni adresi Türkiye için önemli bir yapı. Özellikle genç neslin yaratıcılığına, yeni fikirlerine ve cesur adımlarına yer veren dev bir sanat adası; mutlaka uğrayın, gidip görün.

16. İstanbul Bienali de yarından itibaren dünyanın dört bir yanından gelen 56 sanatçıyla dikkatleri üzerine çekecek. Bir de Contemporary İstanbul'umuz var. İstanbul Kongre Merkezi'nde ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda 1400'ün üzerinde eser sergileniyor. Meraklısı, ajandasına not etsin.

Bu arada sanat üzerine sohbet ettiğim bir arkadaşım şöyle bir tespitte bulundu: "Sanat aşkından değil de, ünlü görmek ve Instagram'a içerik çıkarmak için sergilere, fuarlara giden bir kitle var."

Çok doğru bir tespit. Gerçekten bu tarz yerlere 'Oradaydım, ben de vardım' demek için giden bir tayfa var. Evet, sosyal medya sanatın yayılması için mantıklı olabilir ama gerçek alıcılar ve eserleri yakından incelemek isteyenler için ne yazık ki o anlar kabusa dönüşebiliyor. Sohbet esnasında Özge Özpirinçci de aynısını dile getirdi. Keşke telefonun yasak olduğu, çekim yapılmadığı bir gün olsa; işte o zaman o kaos hafifler, gerçekten eserleri itiş kakış olmadan inceleriz. Çünkü bu tarz fuarlara ünlü isimler de gidiyor ve onlar için de durum zorlaşabiliyor.



Yusufi, Contemporary'den neden çıkartıldı?

Güncel sanatın popüler isimlerinden Emre Yusufi, kişisel hesabından art arda paylaşımlar yaptı. Contemporary'nin açılış davetinin merak edilen konularından biri de buydu. Net bir cevap bulamasam da size mevzudan kısaca bahsedeyim... Emre Yusufi'yi, hazırlıklarını tamamlamasına rağmen birkaç gün kala nedensizce Contemporary'den çıkartmışlar. Kendisi de sebebini henüz öğrenememiş. Sanatını sevenlerin de destek paylaşımlarından bir haksızlık olduğu ortada. Genç sanatçının başına gelen bu durumu takipçilerine doğru ifade etmesi adına hepimiz açıklama bekliyoruz.



Sanat dolu yemek organizasyonları

Sanatsal etkinliklerinin yemeiçme sektörüne büyük yararı oluyor. Hafta boyunca art arda partiler düzenlendi. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin evlerinde de sanat dolu yemek organizasyonları vardı. En çok dikkat çeken kutlama ise Bebek Lucca'da yapıldı. Rezzan Benardete ve Cem-Okşan Mirap ev sahipliğindeki partiye tüm sanatseverler akın etti. Devamı gelsin, İstanbul'da keyifler hep yerinde olsun.